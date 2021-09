Fino all’ultimo battito, chi è il protagonista interpretato da Bocci?

Tutto su “Fino all’ultimo battito” e sul protagonista della fiction di Raiuno, interpretato da Marco Bocci.

Va in onda a partire da questa sera, in prima serata su Raiuno, “Fino all’ultimo battito”, nuova fiction, di genere medical drama, ambientata in Puglia, con la regia di Cinzia TH Torrini e composta da sei puntate. Protagonista della serie, interpretato da Marco Bocci, è Diego Mancini, stimato chirurgo, che a soli quarant’anni è diventato Professore ordinario di cardiochirurgia. Diego ha una compagna, Elena, una figlia acquisita, Anna ed un figlio naturale, Paolo. Diego ed Elena attendono che lei divorzi, in modo che possano finalmente sporsi. Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, la coppia scopre che Paolo è affetto da una cardiopatia per cui neanche Diego, nonostante sia un medico valido e stimato, può fare niente. Così, l’uomo, preso dagli eventi, mette in discussione i suoi principi e accetta di diventare il medico personale di Cosimo Patruno, boss latitante. Cosimo esige il massimo della fedeltà dal medico, mettendolo di fronte a situazioni e scelte difficili.

Accanto a Bocci, impegnati in personaggi secondari ma importanti ai fini della trama, sono presenti anche: Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Michele Venitucci e Loretta Goggi.

Appuntamento alle 21:30, su Raiuno, con la prima, imperdibile, puntata di “Fino all’ultimo battito”.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui