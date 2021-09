GF Vip, Valentina Nulli Augusti asfalta l’ex Eletti: “Senza le tue regole da talebano”

Valentina Nulli Augusti ha incontrato il suo ex fidanzato Tommaso Eletti per un confronto faccia a faccia: parole forti al GF Vip

Nella puntata di questa sera 24 settembre del GF Vip 6, Tommaso Eletti ha avuto un incontro faccia a faccia con la sua ex fidanzata Valetina Nulli Augusti. Il ventenne ha ribadito più volte di voler riconquistare Valentina, nonostante il percorso naufragato a Temptation Insland per via di un tradimento. Come è andata a finire? Valentina si è presentata in elegante abito da sera piuttosto arrabbiata con il suo ex accusandolo di comportamenti scorretti sia durante che dopo la relazione.

“Mi sono rialzata come un’araba fenice” ha esordito così Nulli Augusti di fronte ad un Tommaso freezzato. “Sono stata calcuttiana, ho combattuto draghi a tre teste e guarda come sono vestita bene senza le tue regole da talebano“ ha poi affondato Valentina rifacciando il fatto che il suo ex era piuttosto geloso del suo aspetto fisico e di come si vestiva. A quel punto, Tommaso spazientito ha dichiarato: “Posso rispondere?”. Alfonso Signorini ha però ricordato che è freezzato.

Dopo la pubblicità, Eletti ha però replicato dicendo che Valentina se fosse stata una donna più matura, avrebbe dovuto mettere dei paletti e dei limiti. “No, tu stai dicendo una marea di cavolate. Questo ragazzo è un grandissimo manipolatore, nonostante la sua giovane età. Tu hai rivelato particolare intimi della nostra sfera sessuale, cosa che non si può fare. Tu stai fuori di testa!” ha ribattuto la Nulli Augusti a Tommaso. Insomma, un incontro fuoco e fiamme che però non ha portato Eletti a rincoquistare Valentina rimasta piuttosto ferita.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui