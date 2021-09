Tu Si Que Vales, le novità dell’ottava edizione: ci sarà Giulia Stabile

Lo scorso 18 settembre ha preso il via l’ottava edizione di Tu Si Que Vales, che va in onda su Canale 5 (con repliche su Mediaset Extra) ogni sabato in prima serata. In tutto sono previste 12 puntate, tutte condotte da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Se per Belen si tratta dell’ottava volta consecutiva su otto edizioni, per Castrogiovanni e Sakara l’edizione attuale è la quinta di fila alla conduzione. Tuttavia, la grande novità della nuova edizione di Tu Si Que Vales è rappresentata da Giulia Stabile, che tutti ricordano per la vittoria nella ventesima edizione di Amici.

Il compito di Giulia Stabile è quello di curare una serie di contenuti che verranno poi trasmessi sulla piattaforma Witty Tv.

Niente novità nella giuria, che sarà ancora una volta composta Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi: per loro è il sesto anno consecutivo. Per il terzo anno di fila è presente anche Sabrina Ferilli come rappresentante fissa della giuria popolare.

Anche in questa edizione, per passare il turno il concorrente o la concorrente in gara deve ottenere almeno tre sì da parte dei membri della giuria, anche se la giuria popolare può ribaltare il verdetto. Non manca la Scuderia Scotti, un circuito alternativo dedicato ai concorrenti più particolari.

Nella puntata di stasera il super ospite sarà J-Ax.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui