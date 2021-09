GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 4: “Fate tacere Signorini!”

Allora, o Signorini lascia rispondere e lascia parlare o è inutile che faccia domande! Io capisco i tempi televisivi, ma manco a fa così però! Ci fosse stata una risposta completa in tutta la puntata. A metà si annoia e: o gli parla sopra o passa ad altro… a me fa andare fuori di testa, a voi non fa saltare i nervi???

Ma poi, vi ricordate quando la puntata scorsa ha detto a noi pubblico che eravamo dei bacchettoni? Che non si poteva stare ad analizzare ogni singola parola? Che dovevamo essere meno rompi palle? Ecco, dimenticatevelo ? perché ieri, ha fatto un pippone di dieci minuti sulla parola ottuso. Ebbene sua maestà Katia Ricciarelli, durante un gioco, in cui gli aggettivi tra cui ottuso, erano stati dati dal gf, si è mortalmente offesa perché tre compagni avevano osato affibbiarle quell’aggettivo. Lei, con il suo spessore e la sua carriera, ma scherziamo? Mancava solo la tipica frase ” lei non sa chi sono io” ed eravamo a posto. Comunque il conduttore, che non ha palesemente dei preferiti? le ha dato ragione ed ha attaccato un pippone! Quindi ripetiamo insieme al gf di Signorini guai a dire ottuso , ma va bene se si da del ricch**ne o del fr**io. Mi sembra non faccia una piega..

Ma a consegnarci la seconda filippica della serata ci ha pensato Guenda Goria, che è tornata nella casa per difendere il padre, e ci sta, ma ragazzi, si è preparata un monologo di mezz’ora su quanto la gente sui social sia cattiva, il tutto per giustificare le palpatine di suo padre ad Ainett. Anche meno Guenda ti prego.

La gioia invece me l’ha regalata Valentina Nulli Augusti, che per me dovrebbe diventare la nuova concorrente del gf di default, dopo il trash di ieri sera. Già una che esordisce con un “ciao Tommy mi fa piacere vederti ma ti devi vergognare” mi regala emozioni, ma quando è arrivata a dare l’indirizzo dello psicologo in diretta e a dire” vedi ora mi vesto come voglio, non sto più alle tue regole da talebano” per me ha vinto tutto! Ovviamente per me sono da intentare entrambi eh, perché Tommaso è pessimo e l’ho ampiamente detto, ma lei, come ha potuto mettersi con uno che dimostra 12anni di testa e di fisico??? Io non ho pregiudizi sulla differenza d’età, ma quando uno sembra tuo nipote, mi viene l’orticaria, ma poi di che parlavano?? Io basita.

Finalmente nella casa i giochi sono iniziati e al centro delle dinamiche c’è sempre lei: Soleil. Come persona non la tollero, ma come personaggio da reality è pazzesca! Le principesse nonostante per me avessero ragione, se le è mangiate a colazione, quando poi ha iniziato ad ululare a Lulù mentre parlava, beh li ha raggiunto un livello stronzaggine stratosferico. Ora io dico, abbiamo massacrato giustamente, Gilles Rocca, quando fece la stessa cosa all’ isola dei famosi, e a Soleil non si dice nulla perché è una donna? Avesse ululato a me era ancora là a raccogliere le extension da terra..

Ma il momento top Soleil lo ha raggiunto con Gianmaria, lui partiva in vantaggio perché lei gli aveva dato dello stalker, ma si è rovinato con le sue mani, parlando di quante volte se l’è scop**a ( usando questo termine) e dicendo che manco il padre riesce a stare più di tre giorni in casa con lei. Lo stalker è passato in secondo piano, e lei è diventata la vittima. Ma la scena che ha fatto? Non le scendeva una lacrima manco a pagare, nonostante si sia molto impegnata, insomma livello di recitazione: the lady??? Lory del Santo pronta a scritturarla?. Eppure ragazzi miei, sta Soleil è di una furbizia unica, e Gianmaria è finito pure in nomination? con lui Miriana, Andrea e Nicola. Lunedì non uscirà nessuno ma non mettiamo a rischio Antinolfi, che Soleil, non ha finito il copione? e Miriana che a breve si mena con Manila. Gli altri due fate voi, sono sacrificabili?

Per oggi è tutto baci velenosi a tutti?

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 24 settembre 2021

