Chi è la moglie di Alessandro Siani? Cosa sappiamo di lei

Chi è la misteriosa moglie del noto comico e attore napoletano Alessandro Siani? Ecco cosa sappiamo di lei

Alessandro Siani è un famoso comico e attore, al momento conduce Striscia la notizia insieme a Vanessa Incontrada. Negli anni ha conquistato moltissimo successo, tantissimi sono i fan che lo seguono e lo amano.

Della sua stimata carriera sappiamo molto, ma cosa sappiamo invece sulla sua vita sentimentale e privata? Chi è la moglie del noto comico napoletano? Siani ama stare al centro dell’attenzione e far divertire il pubblico, quando si tratta però della sua sfera personale preferisce mantenere il più stretto riserbo.

Non si sa infatti quasi nulla sulla sua famiglia. Ciò che è noto è che Alessandro Siani e la moglie si conoscono da molto prima che lui avesse successo come attore e comico. I due sono convolati a nozze nel 2008 e vivono nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Dal loro amore sono nati due figli.

Non è noto il nome della moglie del comico, la donna non ama apparire in pubblico e stare sotto i riflettori. Sul profilo Instagram di Siani non ci sono foto che li ritraggono insieme, sul web ci sono solo alcune foto scattate dai paparazzi.

Sara Fonte

