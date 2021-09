Come sta Michael Blair di Vite al Limite oggi? Ecco cosa fa

Vi ricordate Michael Blair di Vite al limite? Ecco come sta e cosa fa oggi

Michael Blair in passato ha partecipato al programma Vite al limite, in onda su Real Time, per cercare di risolvere i suoi problemi legati al cibo. In trasmissione aveva detto che trascorreva le sue giornate mangiando, quando si è affidato alle tecniche del dottor Younan Nowzaradan pesava 285 chili.

L’uomo, sposato e con due figli, da tempo non riusciva ad uscire di casa a causa della sua forte obesità. Iniziò ad essere ossessionato dal cibo quando era molto giovane, dopo che suo padre se ne andò, all’età di sette anni pesava già 50 chili. Ad aggravare la sua situazione una molestia subita quando aveva 11 anni, arrivò a pesare 113 chili all’età di 14 anni.

Grazie alla sua passione per le arti marziali Michael Blair era riuscito a dimagrire molto, pesava 172 quando incontrò sua moglie, entrambi avevano però problemi con il cibo e iniziò a prendere di nuovo peso. Entrambi dovevano sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico lui però non ha potuto farlo a causa di un incidente automobilistico.

A Vite al limite Michael Blair era riuscito a perdere 43 chili in sette mesi, non erano però sufficienti per l’intervento di ernia. Quando il suo percorso nel programma si è concluso era riuscito a perdere ben 165 chili, ciò ha permesso al dottore di riparare l’ernia in tre mesi.

Ad oggi non sono noti i suoi progressi, non sappiamo infatti se abbia perso altro peso. Sul suo account Facebook però è sempre molto positivo, ciò lascia pensare che la qualità della sua vita sia mogliorata ancora.

Sara Fonte

