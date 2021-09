Il film The Foreigner è basato su una storia vera?

Questa sera su Italia 1, alle ore 21:20, andrà in onda “The Foreigner”, film del 2017 diretto da Martin Campbell. La pellicola, che rientra nel genere dei thriller d’azione, ha un cast di tutto rispetto: oltre a Jackie Chan ci sono anche Pierce Brosnan e Katie Leung, quest’ultima famosa per il ruolo di Cho Chang nei film della serie di Harry Potter.

Ngoc Minh Quan, interpretato proprio da Jackie Chan, è un ex soldato delle forze speciali della guerra del Vietnam, rimasto vedovo. La sua attuale attività consiste in un ristorante cinese, Happy Peacock, situato a Londra, che l’uomo gestisce assieme alla sua socia in affari Lam e sua figlia Fan. L’apparente tranquillità verrà devastata da un attentato terroristico, che provocherà la morte della giovane Fan, scatenando il desiderio di vendetta di Ngoc Minh Quan.

Sebbene qualcuno abbia avanzato l’ipotesi che la trama di The Foreigner fosse ripresa da una storia realmente accaduta, non è emerso alcun riscontro in tal senso. Tuttavia, il film si ispira al romanzo “The Chinaman” dell’autore Stephen Leather, pubblicato nel 1992. Nel libro, un uomo originario del Vietnam perde la sua famiglia in un attacco molto simile a quello avvenuto nel dicembre 1983 presso il grande magazzino Harrods a Londra, per mano dell’IRA.

L’uomo, un ex assassino Viet Cong, decide quindi di recarsi in Irlanda per dare la caccia ai responsabili e vendicarsi.

