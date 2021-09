La casa dei miracoli: l’incredibile storia dell’abitazione salvata dal vulcano a La Palma

Sta facendo il giro del mondo la foto dell’abitazione incredibilmente risparmiata dalla lava venuta giù dal vulcano Cumbre Vieja, sull’isola di La Palma, alle Canarie.

Come riportato anche dal quotidiano Newnotizie, l’abitazione in questione, di proprietà di due coniugi danesi, non è stata incenerita dal flusso di lava, come invece è accaduto praticamente a tutte le case del circondario. Da giorni, infatti, il vulcano Cumbre Vieja continua a “scaricare” il flusso rovente sul territorio: sono già centinaia le case distrutte in seguito alle eruzioni.

Alfonso Escalero, un fotografo che ha raggiunto l’isola di La Palma per un documentario che trattava tutt’altro, si è poi ritrovato nel bel mezzo dell’evento eccezionale. Il professionista ha quindi deciso di documentare le eruzioni, scattando foto di grande impatto. Una di queste riguarda proprio la casa dei coniugi danesi, circondata dalla lava ma apparentemente (e miracolosamente) intatta.

La coppia danese non si reca a La Palma da più di un anno, a causa delle restrizioni imposte per arginare la pandemia di Covid-19. La loro abitazione è stata riconosciuta da Ada Monnikendam, una pensionata olandese che vive sull’isola ormai da qualche decennio.

La signora si è messa in contatto con i proprietari, informandoli del fatto che la loro casa – già ribattezzata “La casa dei miracoli” – era stata risparmiata dalla lava. “Anche se non possiamo andarci ora, siamo sollevati che sia ancora in piedi – hanno detto commossi i coniugi danesi – Ce la godremo presto o la lasceremo ai nostri 3 bambini”.

