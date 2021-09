Boss in incognito, si farà nel 2021? Quello che sappiamo ad oggi

Quando nel settembre dello scorso anno è stato nuovamente rilanciato Boss in Incognito su Rai Due, i (tanti) fan del docu-reality non hanno potuto fare altro che esultare. Lo show, infatti, è andato in onda sulla rete Rai dal 2014 al 2018, per poi fermarsi e riprendere nel 2020.

La sesta edizione del programma è stata caratterizzata da quattro puntate, più una puntata natalizia che è andata in onda il 21 dicembre 2020. Come noto, il docu-reality si basa sul “travestimento” di un imprenditore a capo di un’azienda, che assume le sembianze di un dipendente della propria società senza ovviamente che i “colleghi” si accorgano di nulla. L’imprenditore/dipendente si fa quindi seguire da una troupe televisiva, facendo credere si tratti di un documentario sul lavoro e sulla crisi.

In questo modo, l’imprenditore riuscirà non solo ad avere un’idea più chiara di ciò che funziona e ciò che invece va rivisto, ma sarà anche in grado di valutare i dipendenti più meritevoli, premiandoli con aumenti di stipendio, promozioni, viaggi premio, contratti a tempo indeterminato e così via.

La sesta edizione è stata condotta da Max Giusti, mentre le redini dell’eventuale settima edizione verranno affidate a Valeria Graci: per la prima volta il programma vedrà una donna alla conduzione. Tuttavia, almeno fino ad oggi, la Rai non ha ancora comunicato nulla in merito, pertanto ad oggi non sappiamo se Boss in Incognito si farà nel 2021 e se è già prevista una data di inizio. Stando alle indiscrezioni, pare che la settima edizione non partirà prima del prossimo anno.

