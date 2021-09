GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 5: “Valentina regina indiscussa”

Siccome nella casa non creano dinamiche, ieri sera ci hanno pensato opinioniste, e persone esterne al programma a regalarci qualche gioia. Che il web sia pieno di meme di Valentina Nulli Augusti e delle opinioniste, dovrebbe far riflettere Signorini e autori, su quanto questo cast, con grande potenziale sulla carta, stia facendo acqua da tutte le parti. Capisco anche perché si continui a salvare Soleil, nonostante all’ 80% del pubblico non piaccia. Ragazzi se eliminano lei di cosa parlano? Le uniche dinamiche interne ieri ruotavano intorno a lei. Per me è antipatica e come mi fa saltare i nervi lei, nessuno mai, però senza le sue sceneggiate, finte lacrime e trashate, di cosa si parlerebbe? Hanno persino dovuto inventarsi una lite tra Adriana e Sonia per portare a casa la puntata, ci rendiamo conto? È palesemente tutto finto, ma comunque ho amato le stilettate che si sono date. Ma mettete Magalli immediatamente nella casa!

La vera regina della serata però è stata Valentina Nulli Augusti, che è tornata anche in questa puntata per regalarci delle gioie. Dopo che la puntata scorsa ha detto di essersi comportata sempre in maniera calcuttiana, di non sottostare più alle regole da talebano dell’ ex compagno e di essere una fenice rinata dalle sue ceneri, dopo aver combattuto draghi a quattro teste? ieri ci ha regalato altre perle. Nel confronto con Alex Belli, Sophie e Soleil ha esordito dicendo di essere arrivata pacifica come Pablo Escobar ? e che se entrava in casa li metteva tutti a parlare con i semafori? ma il meglio lo ha dato nell’incontro con l’ex Tommaso, al quale andandosene gli ha detto “sei un insetto e ti schiaccio col frontline” io catapultata dal divano??? grazie Valentina, se Alfonso non ti fa entrare in casa è un pazzo! Solo con te può finalmente essere divertente seguire questo GFVip. Nel confronto in casa ha vinto a mani basse, Sophie che le dice che è una donna disgustosa perché parla male dell’ ex, quando lei ha parlato solo malissimo di Matteo da quando è entrata. Belli che le dice che cerca solo visibilità, dimenticandosi le pagliacciate che fa da anni dalla D’Urso? vi prego fatela entrare!!!!

Manuel è pieno di Lulù mi sembra chiaro, però non chiude perché il furbetto sa che le ship piacciono a casa e quindi intanto che studia come comportarsi, qualche bacetto glielo dà.

Signorini ha bisogno di un calmante, perché ieri quando Miriana ha voluto nominare Gianmaria, l’ha trattata malissimo. Manco stesse parlando con l’ultima stro**a che passava di lì. Ho capito che non vuoi che esca Gianmaria perché vuoi ammorbarci per altre 20 puntate con lo scontro Soleil/Antinolfi, ma manco a fa così Però!

In nomination ci sono sempre gli stessi tranne Miriana ?. Il pubblico ha salvato lei, tra i 3 rimanenti lei ha scelto Gianmaria da rimandare al televoto e infine tra gli immuni per i concorrenti, gli immuni per le opinioniste e gli immuni per Pinco panco e panco Pinco, si potevano nominare i soliti 4 gatti? quindi televoto tra Gianmaria, Nicola e Andrea. A me di chi esce poco importa io ormai sogno solo l’entrata di Valentina!!!

Alla prossima, baci velenosi a tutti?

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 27 settembre 2021

