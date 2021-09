Chi è Denise Tantucci, l’attrice laureata in fisica scelta da Moretti in ‘Tre Piani’?

Ecco chi è Denise Tantucci, l’attrice scelta da Nanni Moretti nel film ‘Tre Piani’

Denise Tantucci è una giovane attrice che ha già conquistato non poco successo grazie al suo spiccato talento. Fece il suo debutto in teatro quando era giovanissima, prima ad Ancona poi a Roma mentre frequentava il liceo scientifico.

All’età di 15 anni è approdata sul piccolo schermo nell’amatissima fiction Un medico in famiglia. Ha poi recitato in Braccialetti rossi, Fuoriclasse e Sirene.

Denise Tantucci nel 2020 ha interpretato Buio nel ruolo di Stella. Il suo ultimo e grande successo è legato al ruolo interpretato nel film di Nanni Moretti Tre piani, grazie al quale ha partecipato al Festival del cinema di Cannes 2021. Il film è candidato alla Palma d’Oro come miglior film.

In una passata intervista quando le hanno chiesto che effetto le ha fatto essere stata scelta nel cast ha così risposto: “Ci ho pensato dopo le riprese. In generale mi ritengo una persona razionale. È stato strano perché sul set ero molto lucida, poi mi sono detta ‘tanta roba!’. Ci sono voluti due mesi per sapere se mi avrebbero scelta, quasi non ci speravo più”.

Nella sua vita non c’è solo la recitazione, Denise Tantucci oltre a studiare recitazione per realizzare il suo sogno di fare l’attrice ha continuato anche gli studi, si è laureata all’Università Statale di Milano in Fisica. L’attrice in un’intervista ha fatto sapere che sogna di girare un film a Edimburgo, sogna anche di andare a studiare dal professor Higgs, premio Nobel per la Fisica.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa praticamente nulla, qualche tempo fa Denise Tantucci ha rivelato di essere fidanzata e che il ragazzo vive a Roma, ma non ha voluto svelare la sua identità. L’attrice è molto riservata, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale.

