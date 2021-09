Schiaffi e avventure osé, panico durante una registrazione di Uomini e Donne

Litigi e schiaffi a Uomini e Donne, ecco cosa è successo tra un cavaliere e una dama in studio

Nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, storico dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Gli animi in studio si sono parecchio scaldati quando uno dei cavalieri ha fatto una rivelazione piccante e molto intima. Si tratta di Graziano, l’uomo sta uscendo da poco con una delle dame della trasmissione e ha raccontato che dopo che sono usciti insieme lei gli ha voluto lasciare un regalo in auto.

La sua rivelazione alla dama non è però andata giù dal momento che si tratta di un loro momento intimo, visibilmente infastidita lo ha schiaffeggiato. La scena non andrà in onda a Uomini e Donne perché Maria De Filippi ha deciso di tagliarla, questo è ciò che ha riportato Il Vicolo delle News: “Per quanto riguarda gli over è avvenuto un fatto increscioso che Maria De Filippi ha detto subito avrebbe tagliato e non mandato in onda ma noi ve lo raccontiamo lo stesso.”

Sul noto portale si legge poi: “Graziano sta frequentando una dama ma ieri c’è stato un forte litigio tra loro perché lui ha raccontato che sono usciti insieme e lei si è voluta spogliare lasciandogli come ricordo un paio di mutandine in macchina.”

E ancora: “Per far vedere che era tutto vero ha promesso di far vedere la foto a Gianni Sperti, a quel punto la donna si è alzata ed ha tirato un ceffone in pieno viso a Graziano. Ida continua contenta la sua frequentazione con Marcello”.

Sara Fonte

