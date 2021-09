Chi è Claudia Motta, l’italiana candidata a vincere il titolo di Miss Mondo?

Il prossimo 16 dicembre, nell’affascinante cornice di Porto Rico, si disputeranno le finali di Miss World. Prenderà parte alla competizione anche Claudia Motta, la giovane di 21 anni che è stata recentemente insignita del titolo di Miss Mondo Italia 2021.

Sarà proprio la ragazza di Roma a rappresentare il nostro Paese alla finale del 16 dicembre. Nata nella Capitale e residente a Velletri assieme alla sua famiglia – oltre a papà Stefano e mamma Alessandra c’è anche la sorella Alice – Claudia Motta frequenta il terzo anno di giurisprudenza, lo stesso percorso formativo intrapreso da sua sorella, già laureata.

Claudia, che frequenta i corsi alla Sapienza, è perfettamente in regola con gli esami nonostante i tanti impegni di questi ultimi tempi, compresi quelli in televisione. La nuova Miss Mondo Italia 2021 è infatti showgirl di Tiki Taka, il programma sportivo condotto su Italia 1 da Piero Chiambretti.

Come precisa il quotidiano “La Stampa”, la 21enne ha frequentato fin da piccola l’Accademia Nazionale di Roma, parla bene l’inglese e riesce a comunicare anche in tedesco. Il suo slogan, che utilizza sui suoi canali social, è “Memento Audere Semper”, la locuzione in lingua latina ideata da Gabriele D’Annunzio che può essere tradotta in “Ricorda di osare sempre”.

“Credo tanto in me stessa ed ho sempre lottato per raggiungere i miei obiettivi”, ha detto Claudia Motta, che ora punta a quello in cui non è mai riuscita nessuna Miss italiana prima di lei, ovvero vincere il titolo di Miss World.

