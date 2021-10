Ecco chi è Ana De Armas, la Bond Girl di No Time to Die

Ana De Armas è una nota attrice e modella cubata, famosa anche per essere l’ex di Ben Affleck. Nata il 30 aprile 1988 a Norte ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione quando aveva solamente 16 anni nel film Una rosa de Francia.

Nel corso della sua carriera ha conquistato molti successi, nel 2015 nel film orror Knock Knock e Nell’ombra di un delitto al fianco di Keanu Reeves. In Italia ha recitato nel corto Entering Red di Matteo Garrone. L’abbiamo poi vista in molti famosi film come Blade Runner 2049, Hands of Stone, Yesterday, Knives Out e Wasp Network. Di recente ha recitato in Sergio, film disponibile su Netflix.

Ana De Armas reciterà ora nell’ultimo 007 interpretato da Daniel Craig nel ruolo di Bond Girl. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, nel 2011 l’attrice è convolata a nozze con l’attore spagnolo Marc Clotet, il loro matrimonio non è però durato a lungo. I due chiesero il divorzio due anni dopo. Nel 2020 ha avuto una storia d’amore con il famoso ed affascinante attore Ben Affleck giunta al capolinea all’inizio del 2021.

Sara Fonte

