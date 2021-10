Terence Hill dopo Don Matteo torna al primo amore: il Western

Dopo oltre vent’anni Terence Hill saluta Don Matteo, ora torna al suo primo amore, il Western

Terence Hill, pseudonimo di Mario Girotti, dopo oltre vent’anni ha detto addio a Don Matteo, nei giorni scorsi ha girato l’ultima scena della famosa ed amatissima fiction.

All’età di 82 anni l’attore non ha nessuna intenzione di lasciare in mondo dello spettacolo, con grande gioia da parte dei suoi tantissimi fan ha deciso tornare al suo primo amore, il Western. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni il produttore Luca Bernabei ha rivelato: “L’anno prossimo faremo insieme due film: uno di Natale e un western”.

All’inizio della sua carriera sono stati proprio i western comici girati insieme all’amico Bud Spencer a fargli conquistare popolarità e successo. Dal 1967 ed il 1985 i due sono stati protagonisti di ben 18 pellicole.

Il produttore Bernabei ha parlato dell’addio di Mario Girotti a Don Matteo in modo positivo. Queste le sue parole: “È vero Terence ci lascia, ma interpretiamo questa frase in senso positivo. Vogliamo pensare alla sua eredità in termini di dedizione, fedeltà e di amore per Don Matteo. Oggi dobbiamo essere all’altezza del mito che non ci lascia, ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere.”

In moltissimi non vedono l’ora di vedere di nuovo il famoso Terence Hill protagonista di film western. Rivederlo in quel ruolo farà provare molta nostalgia a tantissimi fan.

