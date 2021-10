Eurovision 2022, Mika verso la conduzione con Alessandro Cattelan? L’indiscrezione

Il cantante inglese pare essere quotato per la conduzione dell’Eurovision 2022 assieme ad Alessandro Cattelan

L’Eurovision Song Contest si terrà a maggio 2022 e ancora non è stata scelta la città italiana che lo accoglierà. Per la conduzione del festival invece è arrivata una nuova indiscrezione, che vedrà Mika come probabile conduttore assieme ad Alessandro Cattelan.

Stando a quanto riportato da Bubino Blog, però, ci sarebbero altri volti femminili che potrebbero affiancare il cantante e Cattelan. Il primo sarebbe quello di Milly Carlucci, che ha dichiarato in una recente intervista: “È un progetto bellissimo, io vengo da Giochi Senza Frontiere, il primo progetto europeo, inventato per supportare l’Europa. È un tipo di argomento che mi interessa molto”. Il secondo sarebbe quello dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che potrebbe ricoprire il ruolo di conduttrice per la prima volta. A quanto pare, però, si tratta di voci ancora ufficiose e quindi non rimane che attendere conferme.

Per quanto riguarda le città italiane candidate all’Eurovision 2022, sono Torino, Milano, Bologna, Pesaro e Rimini. Sul verdetto finale ancora tutto tace, ma in pole position ci sarebbe il capoluogo piemontese davanti a Milano e Bologna.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui