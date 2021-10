GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 7: “Princess solo sulla carta”

Allora io voglio fare una statua in onore di tutti quelli che hanno votato Davide, perché il travaso di bile che hanno avuto le princess nel sentire che Davide era il preferito del pubblico, è valso tutta la puntata! Ma le avete viste bene le loro facce? Non ditemi che ve le siete perse perché veramente mi spiace per voi?. Hanno fatto tre giorni a infamarlo, dicendo cose pesanti pure che è una m***a, erano convinte che il pubblico la pensasse come Loro, e poi, tutto è crollato in un nano secondo. Il video le ha sbugiardate e se ancora ci fosse stato qualche dubbio, ci ha fatto capire che sono princess solo sulla carta, ma non di certo nei modi. Mi spiace solo per Jessica che trovo carina, sia molto penalizzata dall’essere accoppiata con le sorelle. Spero le dividano perché a lei una chance vorrei darla. Davide ad oggi è il mio preferito, lo trovo molto lucido, sa che è un gioco, e giustamente studia gli avversari e si fida di pochi, forse in realtà di nessuno. Mi piace perché senza offendere dice quello che pensa e in faccia a tutti, e secondo me ha capito perfettamente le dinamiche in atto. Il GF è un gioco e quando li vedo parlare di amore o di aver trovato degli amici o persone speciali, a me viene l’orticaria, per carità qualcuno che è rimasto amico c’è e anche qualche amore dura ancora, ma sono eccezioni.

Manuel ieri devo dire mi ha commosso quando ha detto che non potrà mai essere felice e quando l’ho visto in un angolo mentre gli altri ballavano, eh Sì, ho un cuore anch’io! La ex fidanzata di Bortuzzo gli ha scritto davvero una bella lettera e francamente avendo visto lei, non capisco come Manuel possa stare con Lulù. Non parlo di aspetto fisico intendiamoci, parlo di carattere, di modi di essere. Tra l’altro si vede che Manuel non ne può più di Lulù, perché allora non dirglielo e chiudere questa agonia? Forse perché Alfonso continua a dire che fuori piace questa love story? Io sono maliziosetta, e una certa furbizia ce la vedo.

Il momento della Cipriani, è stato un mix tra un film horror e un film comico. Lei ormai dopo anni non fa più ridere con queste sceneggiate, spero non ci sia nessuno che creda di aver visto una scena reale ieri, perché se no siete da ricovero anche voi? . Io amo il trash ve l’ho detto all’ infinito ma quello spontaneo non queste scene finte, esagerate e ridicole. Scusate ma poi, il cane che fine ha fatto? No perché Signorini sghignazzava, ma a me sta cosa non è piaciuta per niente. Questo arriva e bellamente in tv dice, “Ah il cane l’ho dato via perché cagava dappertutto” e tutti a ridere “il cane si chiamava Billy” e tutti a ridere… l’hai dato via dove? Perché si chiamava e non si chiama? No dai non scherziamo su queste cose! Ma poi si può in prima serata davanti a milioni di persone ancora dire “fammelo abbracciare che tanto non c’è covid?” Ma io fossi un parete delle vittime le avrei staccato le extension! L’unica che non ha rispettato le distanze quando noi per andare a portare a scuola i figli dobbiamo fare le gincane di 7 ore per non creare assembramenti. Ma vai va…

Ainett ha un pezzo del mio cuore, ieri ha raccontato cos’ è accaduto a sua madre e a sua sorella, con una dignità pazzesca, e spesso quella che scambiamo per freddezza è solo compostezza e forza.

In nomination indovinate un po’? Ci sono finiti i soliti Nicola, Amedeo e Samy, quelli che erano già in nomination. Finché non la smetteranno di far decidere a loro gli immuni, andranno in nomination sempre gli stessi. Io non amo i comodini, ma provo una tenerezza così grande per Nicola che spero non esca.

Alla prossima Baci velenosi a tutti?

