Federico Fashion Style è fidanzato? Tutto sul suo stato sentimentale

Qualche info su Federico Fashion Style, in particolare sul suo stato sentimentale.

Va in onda, a partire da questa sera su Real Time, “Beauty Bus”, nuovo programma nel quale Federico Fashion Style, al volante del suo bus, in giro per i borghi d’Italia, sceglierà una candidata pronta a stravolgere il proprio look, affidandosi alle sue mani dell’hair stylist più famoso d’Italia. Volto del canale Discovery dal 2019, dove conduce programmi di successo come “Il salone delle meraviglie”, Federico, sin da piccolo, ha una vera e propria passione per la moda e i capelli e a soli 18 anni apre il suo primo salone, riuscendo a costruire un vero e proprio impero che oggi conta diversi saloni in tutta Italia.

Affermato nel lavoro, anche la privata di Federico è stabile da diversi anni. Il parrucchiere, concorrente a partire dal prossimo 16 ottobre della nuova edizione di “Ballando con le stelle” su Raiuno, è fidanzato da oltre 12 anni con Letizia, ex studentessa dell’istituto di moda “Colonna-Gatti di Nettuno” che lavora come parrucchiera. Dalla loro relazione, nel 2017, è nata Sophie Maelle. Come raccontato in una intervista dallo stesso Federico, Sophie è nata tramite inseminazione artificiale. L’hair stylist soffre di varicocele, patologia che lo ha portato alla sterilità. In seguito ad un intervento, Federico e la compagna sono riusciti a concepire la loro bambina che, come da loro mostrato quotidianamente sui social, riempiono di attenzioni, nonostante i tanti impegni di lavoro.

Maria Rita Gagliardi

