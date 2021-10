Chi è Sasha Sabbioni, figlia di Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko?

Sasha Sabbioni, 20 anni, anconetana, è la figlia di Luca Sabbioni, imprenditore del settore delle calzature, e Natasha Stefanenko, nota attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa (naturalizzata italiana), oggi 52enne.

Proprio come la madre, anche Sasha Sabbioni è molto apprezzata per la sua bellezza, caratterizzata da occhi azzurri e capelli biondi. Non è certo un caso se il suo profilo Instagram è seguito da circa 25.000 follower, che non mancano mai di commentare le foto postate dalla 20enne, elogiandola per le sue qualità.

L’ultimo post è una foto con mamma Natasha, con tanto di didascalia dove viene esaltata la complicità tra le due. “La complicità è proprio ciò ci caratterizza e sarà il nostro punto di forza per affrontare al meglio questa nuova avventura”, scrive Sasha. Di quale avventura si tratta?

Entrambe prenderanno parte a Pechino Express, il programma condotto da Costantino della Gherardesca, che per la prima volta verrà trasmesso su Sky. Il reality, come noto, consiste in una gara a coppie tra personaggi famosi, che dovranno affrontare un difficile percorso per raggiungere una ambita meta asiatica, muniti soltanto dei loro zaini e di poche risorse economiche.

“Un’esperienza che oltre ad essere una prova fisica rappresenta anche un’occasione per intensificare il nostro rapporto e diventare vere alleate. Ce la metteremo tutta!”, scrive poi Sasha su Instagram.

La giovane è attualmente iscritta al corso di laurea in Economics e Management dell’Università Cattolica di Milano.

