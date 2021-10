Inaugurazione concerto Santa Cecilia, in onda su Rai 5

Non solo teatro su Rai 5. Stavolta il palinsesto propone il Concerto di inaugurazione Santa Cecilia. A dirigere l’orchestra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia c’è il maestro Jakub Hru’a.

L’evento è eclatante perché il direttore è tra i più acclamati del momento. Con le voci soliste di Rachel Willis-Sørensen (soprano) e Wiebke Lehmkuhl (contralto), vedremo l’orchestra esibirsi nella realizzazione della seconda Sinfonia in do minore di “Resurrezione” di Gustav Mahler. Composta fra il 1888 e il 1894, quando Mahler era direttore del Teatro dell?Opera di Budapest e di Amburgo, la Seconda Sinfonia è il lavoro che ha richiesto al suo compositore il tempo di gestazione più lungo perché divisa in tre movimenti

Nel primo movimento, dal titolo Totenfeier, tradotto come Rito funebre, si celebra l’eroe del ‘Titano’ che viene pianto dai suoi cari chini sulla bara. Questi ultimi presi dal dolore si domandano perchè è vissuto? Perché ha sofferto? È tutto questo solo un immane, atroce scherzo?

