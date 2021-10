Cosa sappiamo di Wonka, ennesimo remake de La Fabbrica di Cioccolato di Roald Dahl?

I fan de “La Fabbrica di Cioccolato” dovranno aspettare ancora il 2023 per vedere Wonka, il nuovo film ispirato al romanzo di Roald Dahl da cui sono state già tratte pellicole di grande successo come “Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato” del 1971 (diretto da Mel Stuart con Gene Wilder) e “La Fabbrica di Cioccolato” (2005) con regista Tim Burton e Johnny Depp nei panni del bizzarro cioccolataio.

Questa volta il regista è Paul King, che si è già fatto notare per aver curato regia e sceneggiatura di Paddington (2014) e del sequel Paddington 2 (2017). Proprio nelle scorse ore è stata diffusa la prima immagine ufficiale del film, che rivela l’attore che interpreterà Willy Wonka.

Si tratta del 25enne Timothée Hal Chalamet, newyorkese, che ha debuttato sul grande schermo con Men, Women & Children (2014) per poi riscuotere apprezzamenti in Interstellar (2014), Hostiles – Ostili (2017) e soprattutto Chiamami con il tuo nome, uscito sempre nel 2017: l’interpretazione gli è valsa la prima candidatura al Golden Globe, al Premio BAFTA e al Premio Oscar come migliore attore protagonista a soli 22 anni.

Sebbene non si conoscano ancora molti dettagli in merito al nuovo film, pare che Wonka si baserà sugli eventi antecedenti a quelli narrati in “La Fabbrica di Cioccolato”.

Come riportato da ComingSoon, in questo prequel viene mostrato come Willy sia diventato il proprietario della rinomata Fabbrica di Cioccolato: verrà quindi raccontata la sua giovinezza, fino ad oggi ancora misteriosa.

