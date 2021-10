Ex on the beach, partecipante 25enne ucciso a coltellate

Chris Pearson, star di Ex on the beach (in Italia parte domani su Sky la terza stagione, ndr), è morto dopo essere stato accoltellato a Los Angeles. Come riporta il sito web americano TMZ, il 25enne è morto lo scorso weekend.

I suoi amici e le forze dell’ordine hanno riferito all’emittente statunitense che Chris Pearson ha avuto un alterco intorno alle 2 di domenica mattina nella San Fernando Valley di Los Angeles. Una discussione velocemente degenerata e finita poi in tragedia, con l’accoltellamento di Pearson.

Il 25enne è stato trasportato subito in ospedale ma è morto intorno alle 3:30 per le gravi ferite riportate. Una fonte ha detto a TMZ che la polizia sta seguendo delle piste e che si tratta di un “caso risolvibile”.

Gli amici di Chris hanno avviato una campagna su GoFundMe per destinare fondi alla sua famiglia in Colorado. “Sfortunatamente, Chris è morto all’inizio di domenica mattina dopo un tragico diverbio – si legge sulla pagina – Chris era l’unica persona che amava con tutto il suo cuore. Aveva così tanto amore ed energia da dare a ogni singola persona con cui incontrava. Aveva un obiettivo e non si fermava finché non lo raggiungeva. L’unica altra cosa che Chris amava più della sua musica erano la sua famiglia e i suoi amici”.

Come ricorda anche il Mirror, Chris Pearson era un DJ professionista ed è apparso in 11 episodi della prima stagione americana di Ex on the Beach, il programma dove ragazzi e ragazze si ritrovano in un luogo incantevole per conoscersi meglio prima che l’arrivo dei rispettivi ex metta tutto in discussione.

