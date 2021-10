I due timidi, in onda su Rai 5

I due timidi, di Nino Rota viene proposta come opera di intrattenimento su rai 5. La versione teatrale proposta della commedia lirica sarebbe un adattamento televisivo andato in onda nel lontano 1957 su libretto di Suso Cecchi d?Amico con la direzione musicale di Ettore Gracis.

Il protagonista della vicenda è il giovane avvocato Jules Frémissin, che per quanto in gamba, ha un grande problema: soffre di timidezza, tanto che si paralizza. La situazione lo compromette sia sul lavoro che in amore. Nel lavoro finisce nel disastro con la sua prima arringa: per la timidezza non gestisce bene la situazione e fa condannare il suo cliente Garadoux, accusato di maltrattamento coniugale. In amore è innamorato di Cécile a sua volta innamorata di Frémissin, ma la troppa timidezza gli impedisce di chiedere la sua mano al padre.

Sul palco vedremo Leonardo Monreale, Bruna Rizzoli, Alvinio Misciano, Giuseppina Salvi. Regia tv di Vito Molinari.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui