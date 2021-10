Back to school, chi parteciperà al format condotto da Nicola Savino?

I nomi che potrebbero far parte del cast di Back to school, programma condotto da Nicola Savino su Italia 1 in prima serata

Il 10 novembre 2021 partirà Back to school, programma condotto da Nicola Savino in prima serata su Italia 1. Ad anticiparlo è stato Tv Blog, che vedrà i personaggi famosi alle prese con un ritorno tra i banchi di scuola per poi sostenere un esame attinente a quello di quinta elementare.

In questi giorni, si vocifera la partecipazione di Giulia Salemi, Flavia Vento e Maria Teresa Ruta, ex protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Oltre a loro, potrebbero essere presenti anche Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 e conduttore del programma Ex on the beach, Vladimir Luxuria, il rapper partenopeo Clementino e l’attrice Eleonora Giorgi. Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero partecipare gli ex calciatori Nicola Ventola, Salvatore Schillaci ed Evaristo Beccalossi.

Per il momento si tratta semplicemente di rumors. Non ci resta che attendere le conferme sui parteciparti in questione, che saranno giudicati da insegnanti bambini dai 5 agli 11 anni. Saranno loro a decidere chi ammettere o no all’esame finale.

