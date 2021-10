Fuori il nuovo singolo di Stromae, in tendenza su Twitter per Santé: “Va tutto male nella vita però…”

Così, de botto, esce il nuovo singolo di Stromae.

Apprezzato artista belga di origini ruandesi, Paul Van Haver (questo il nome dell’artista) è tornato con un nuovo singolo, adistanza di 3 anni da Défiler.

La nuova traccia – uscita in nottata – si chiama Santé e sta riscuotendo un enorme successo, anche a giudicare dai tanti post su Twitter in merito.

Così tanti post che Stromae è Trend Topic mondiale.

Ma prima di andare a leggere qualche commento in merito, vi proponiamo anche noi la canzone dell’artista classe ’85:

Venendo quindi ai post su Twitter, da notare come tanti mettano in relazione la nuova uscita dell’artista francofono a quella (aspettata) di Adele, comunque apprezzatissima.

Ma c’è chi mostra solamente il proprio hype per il ritorno dell’artista belga con una traccia che (siamo abbastanza certi) sentiremo spesso in radio:

