Mia Khalifa contro l’industria a luci rosse: che attacco su Twitter!

L’ex pornostar Mia Khalifa ha detto ai suoi 3,9 milioni di follower su Twitter di boicottare l’industria del porno, che definisce senza mezzi termini “predatoria”.

La modella, che ha spesso usato parole molto dure contro il settore, ha postato un tweet sarcastico: “Non boicotto l’industria del porno e sostengo invece direttamente i creatori”, seguita da una serie di bandierine rosse.

La star libanese è diventata famosa in tutto il mondo nel 2014 grazie a un video per adulti in cui indossava un hijab (il velo islamico, ndr). In precedenza fu lei stessa ad affermare che la scena hard avrebbe dovuto comprendere la satira, sostenendo che il modo in cui vengono rappresentati i musulmani nei film di successo di Hollywood era senz’altro più negativo rispetto alle sue interpretazioni nei film per adulti.

Le cose per lei sono diventate molto complicate dopo le minacce di morte dell’ISIS e una valanga di insulti online, che alla fine l’hanno portata a lasciare il settore dell’hard. Di recente ha parlato di quel periodo, sottolineando quanto sia stato duro: “Sei sola, hai persone che ti mandano minacce di morte e la tua famiglia in quel momento non ti sostiene: mi chiedo come sia arrivata qui oggi – ha detto la 28enne – Molte persone non sarebbero state in grado di farcela.

