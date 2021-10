Donna Rosita nubile, in onda su Rai 5

Nella domenica di Rai 5 arriva l’opera teatrale Donna Rosita nubile. Si tratta di un poema di Garcia Lorca musicato da Renzo Rossellini, emblema dell’opera spagnola.

La trama si concentra tutta su Donna Rosita. La donna spasima d’amore per suo cugino che a sua volta dichiara di ricambiare i sentimenti prima di partire per l’Argentina. Promette a s cugina di ritornare per poterla finalmente sposare. Ma quella di Donna Rosita sarà una vana attesa.

Sul palco vedremo Rosanna Carteri, Luisa Malagrida. E poi anocra Dino Mantovani, Fedora Barbieri, Franco Calabrese e Alvinio Misciano. Dirige l’orchestra il maestro Piero Bellugi, per la regia di Margherita Wallmann

