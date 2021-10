Chi è Eugenia Suarez, l’attrice argentina tra Wanda Nara e Mauro Icardi

E’ stata una notizia che ha sconquassato il mondo del gossip, ché quando arriva una bomba di questo tipo non si parla d’altro.

Come nel caso della storia di Max Allegri e Ambra ci sono (ci dovrebbero essere, così si ipotizza) tradimenti di mezzo, ma qui si parla di una coppia con due figli alle spalle (e tre di un precedente matrimonio).

Parliamo del presunto tradimento di Mauro Icardi ai danni di Wanda Nara, compagna di lungo corso con cui ha avuto due figlie – Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016).

Un presunto tradimento divenuto pubblico con la storia pubblicata su Instagram dalla Nara – che di Icardi è anche procuratrice.

Una story con parole molto dure che dovrebbero essere rivolte non al marito Icardi ma alla presunta terza incomoda, di cui parleremo di qui a breve.

A testimonianza della definitiva frizione tra la Nara e Icardi il fatto che lei abbia cancellato pressoché tutte le foto col marito su Instagram, abbia confermato in un messaggio ad una giornalista “rosa” la separzione e lo abbia smesso di seguire.

Ed un’altra persona non è più seguita dalla Nara: Maria Eugenia Suarez, detta la China.

Chi è Maria Eugenia Suarez?

Maria Eugenia Suarez, meglio conosciuta come Eugenia Suarez o la China Suarez è una attrice, cantante, modella e stilista argentina.

Nata a Buenos Aires il 9 marzo del 1992 (curiosamente, il 9 marzo è la data di fondazione dell’Inter – club di cui Icardi è stato per lungo tempo capitano, prima di una burrascosa separazione) è detta China per le sue origini giapponesi.

Vi chiederete, a ben donde, perché China e non Japonesa: semplicemente, quest’ultimo soprannome sarebbe stato troppo lungo.

La Suarez – il cui flirt con Icardi è desunto dai giornali, non avendo effettivamente alcun tipo di ufficialità – ha infatti origini giapponesi dal lato materno, mentre dal lato paterno ha origini spagnole, della Galizia e della Catalogna.

Dopo aver recitato in piccole parti come attrice bambina, ha pressoché sempre lavorato nell’ambito della recitazione – con decine di ruoli in prodotti audiovisivi per la tv e in sei film per il cinema.

Proprio per il ruolo di Cielo Latini in Abzurdah, nel 2015, ha guadagnato la massima celebrità e ha vinto anche un premio come migliore attrice rivelazione nei Premios Sur, i premi assegnati dalla Accademia delle Arti e delle Scienze cinematografiche argentina.

Andando alla vita privata, ha avuto due relazioni importanti (e tre figli conseguenti): con l’attore argentino Nicolas Cabré, con cui ha avuto una figlia nel luglio del 2013, e con l’attore cileno Benjamin Vicuña, con cui ha avuto nel febbraio 2018 la sua seconda figlia e nel luglio 2020 il terzo figlio (il primo maschietto).

Lo scorso agosto, la separazione tra i due dopo sei anni di relazione.

Una relazione iniziata con l’accusa rivolta all’attrice di aver portato Vicuña a tradire la sua fidanzata di allora.

Da qui il sospetto che la story di Wanda Nara possa essere rivolta a lei.

