GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 10: “Il cappotto di Giucas Mariolo Casella”

Che non si azzardino a lamentarsi degli ascolti bassi eh! Perché l’ultima puntata del gf era “la copia di mille riassunti” cit. Abbiamo rivisto le stesse cose, le stesse scene, e quando ho pensato,che la parte che ho amato di più, è stata quella dedicata a Giucas Casella e al cappotto, ho capito che c’era un problema.

Giucas, all’ anagrafe Giuseppe Mariolo Casella, mi ha fatto morire dal ridere. Solo a lui poteva venire in mente nel bel mezzo delle nomination di chiedere se gli avevano accettato la richiesta per fare il cappotto esterno della sua casa. Ma come gli è venuta? Ma poi, quando ha detto di volere la forfora al posto del fosforo? Basta è il mio preferito e lo porterò alla fine, lottando se ce ne sarà bisogno.

Io ve lo dico, sono piena della Cipriani, il fidanzato e i cartonati. Ma come possono pensare che i suoi momenti possano piacerci? Solo Signorini ride, qualcuno gli dica che ha un serio problema per favore. Ma poi, queste scene così forzate e sguaiate, potevano far ridere quando aveva 20anni, ma ora che ne ha quasi il doppio, a me fanno un po’ tristezza perché capisco, che questa donna è intrappolata in un personaggio dal quale difficilmente uscirà. Questa poteva essere la sua occasione per mostrare altro, invece a quanto pare, non ce la fa. L’uscita di Amedeo è stata una liberazione, in un colpo solo ci siamo liberati da tutta la famiglia Goria/Ruta, che colpaccio! Mi fa molto ridere che l’anno scorso Guenda e la madre abbiano massacrato, Amedeo che ne è uscito come un uomo e un padre tremendo, mentre ieri sera di colpo era diventato “il papà migliore del mondo”. Guenda ha tenuto a puntualizzare più volte nelle sue varie ospitate televisive, che è un’attrice, una musicista, e un’artista, peccato però che da quando la conosco (non molto. Mea culpa) si sia prestata solo a teatrini trash. Anche ieri sera ragazzi, che si è portata al seguito il fidanzato per annunciare che si sposavano, ma che momento ridicolo è stato? No ma poi dice alla “fidanzata” del padre che porta in tv momenti privati che non dovrebbe, e lei che cosa ha fatto? Non poteva dirglielo a casa? Non so chi tra le due abbia più smania di apparire, di stare in tv. Vera ancora con l’abito da sposa, assurda. Non era credibile la prima volta figuriamoci la seconda.. e in tutto questo lui, imbalsamato con la faccia da pesce lesso… mah… voglio dire solo un’ultima cosa: Gianamedeo, ti voglio bene! L’unico della famiglia sensato, che si tiene lontano da questi teatrini imbarazzanti, ti sono vicina! Dai che anche per quest’ anno è finita l’agonia

Il bicchiere gate, momento clou della serata: io penso che Soleil abbia appoggiato il bicchiere con forza sul tavolo e quindi avrebbe dovuto chiedere scusa, ma Raffaella mamma mia quanto l’ha fatta lunga? È andata avanti due giorni a parlarne. Capisco che Soleil sia difficile da sopportare, sono la prima a dire che io farei fatica, ma più loro l’attaccano per nulla e più il pubblico la vede come vittima e si affeziona a lei.

Jo Squillo, l’ho trovata fuori luogo, ieri quando nel bel mezzo di un momento comico, ha tirato fuori la storia di Chico Forti. Primo: quello non è il contesto adatto secondo me, se vuoi parlare di queste cose così serie, e importanti, vai in un programma adatto. Secondo, se non riesce a far nulla il governo, cosa pensa possa fare Signorini? Non mi piace chi strumentalizza argomenti seri, per fare il protagonista. Ma poi voi ve la ricordavate così la Squillo? Io no, me la ricordavo più cazzuta, più simpatica, più caciarona, e invece mi ritrovo davanti un mix tra Eleonora Brigliadori e Daniela Martani, capite che difatta? Alla prima nomination esce a furor di popolo vedrete. Parlando di nomination, qualcuno mi spieghi perché Manila ha nominato la fico, con la quale è culo e camicia. Ha parlato male di Soleil e Sophie, per una notte intera, e nomina Raffaella? Ha fatto bene la Fico a farle un cazziatone a fine puntata.

Alla fine al televoto, dal quale non uscirà però nessuno ci sono, Raffaella, Soleil, Sophie e Miriana. Sono le quattro donne che creano più dinamiche quindi io non vorrei privarmi di nessuna di loro, dovessi votare, sceglierei Miriana, anche se quest’anno non ho un preferito, ho perso la testa l’anno scorso diventando una fan invasata che quest’anno, col cavolo che ci ricasco!

Se fanno un altra sorpresa a Manuel, inizio io lo sciopero della fame, altro che Jo per le sue cause. Vi prego basta, abbiamo capito che lo amate, gli vogliamo bene anche noi, ma si era partiti dicendo, che sarebbe stato un concorrente come gli altri, allora trattiamolo da tale, perché così siete voi a trattarlo in modo diverso!

Per oggi Vi saluto. Ricordate sempre Change! Change! Change!

Baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 15 ottobre 2021

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui