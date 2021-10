Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 ottobre 2021: Rosella scopre che Silvia ha una relazione extraconiugale con Giancarlo

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 18 al 22 ottobre 2021.

Nella puntata di lunedì 18 ottobre 2021, Susanna lotta ancora tra la vita e la morte. Sempre più teneramente innamorato di Cristina, Jimmy cerca la complicità dello zio Franco per dichiararsi alla bambina.

Nella puntata di martedì 19 ottobre 2021, le condizioni di Susanna terranno tutti col fiato sospeso. Clara e Alberto sono protagonisti di un nuovo litigio, a causa della scelta della madrina di battesimo di Federico. Franco aiuta Jimmy nella sua conquista del cuore della piccola Cristina.

Nella puntata di mercoledì 20 ottobre 2021, Silvia è ancora tra due fuochi, divisa tra lo slancio passionale per Giancarlo e il desiderio di preservare la propria famiglia. Il suo dissidio interiore non la aiuta a vivere appieno la sua relazione extraconiugale. Guido incontra Speranza a Napoli.

Nella puntata di giovedì 21 ottobre 2021, Silvia accetta di passare la notte a casa di Giancarlo, approfittando dell’assenza di Michele e della figlia, ma un imprevisto rischia di farla uscire allo scoperto. Intanto, Rossella sembra suscitare l’interesse di Mattia.

Nella puntata di venerdì 22 ottobre 2021, Filippo non riesce a capire perché Serena ce l’abbia tanto con lui, e la ragazza, ormai sempre più convinta che il marito stia con lei solo per senso del dovere, si ritrova in una situazione che non si aspettava. Rossella non riesce a credere che Silvia abbia tradito Michele. Silvia, intanto, vive un momento di forte tensione anche con Giancarlo. Adele scopre che liberarsi di Mauro non è così facile.

Maria Rita Gagliardi

