Jumanji, trama e curiosità sulla serie nata nel 1995 e sul gioco

“Nella giungla dovrai stare finché un 5 o un 8 non compare”. Tutti coloro che hanno vissuto gli anni ’90 ricordano certamente questa frase, una delle più iconiche del film Jumanji, uscito nelle sale nel 1995.

La pellicola, che fu un grosso successo, vede come protagonista uno strepitoso Robin Williams nei panni di Alan Parrish, intrappolato per 26 anni nella giungla dopo aver cominciato a giocare a Jumanji – che altro non sarebbe un gioco da tavolo – nel 1969.

Il film ha avuto diversi sequel, tra cui un sequel “spirituale” intitolato ‘Zathura – Un’avventura spaziale’ (ambientato nello stesso universo di Jumani, ma nello spazio) e due episodi successivi che invece riprendono proprio la trama di Jumanji, ovvero ‘Jumanji – Benvenuti nella giungla’ (2017, in onda stasera su Rai Due) e ‘Jumanji – The Next Level’ (2019).

E’ prevista prossimamente l’uscita di un nuovo capitolo, probabilmente nel 2022 – ma di questo abbiamo scritto in un altro post.

Il dodicenne Alan Parrish trova il gioco da tavola nel 1969, comincia a giocarci e resta intrappolato “finchè un 5 o un 8 non compare”.

Nel 1995, ventisei anni dopo, Peter e Judy trovano il gioco nella soffitta della loro nuova dimora e decidono di fare una partita, scoprendo tutte le caratteristiche inquietanti del gioco e (soprattutto) liberando Alan, grazie ad un “cinque”.

I tre decidono di terminare la partita, anche perchè la città è finita in malora dopo il fallimento della fabbrica della famiglia di Alan e la morte dei suoi genitori. Ma per portarla a termine serve trovare la quarta persona, ovvero Sarah Whittle, l’amica di Alan che aveva avviato la partita con lui e che era fuggita terrorizzata.

Curiosità su Jumanji: il significato del termine e l’esistenza reale del gioco

La parola Jumanji deriva dalla lingua Zulu, e significa “molti effetti” – secondo l’autore del romanzo da cui è tratto il franchise.

In molti si saranno chiesti se esiste davvero il gioco Jumanji.

E, chiaramente, è difficile credere esista davvero. E, di fatto, non sappiamo dell’esistenza anche solo leggendaria del gioco maledetto.

Esiste un videogioco ispirato al sequel spirituale succitato (videogioco che ha avuto ben poco successo), un gioco da tavolo (senza maledizione) uscito nell’edizione del 1995 e del 2017 ed esistono 3 esemplari del gioco, fatti fabbricare da Joe Johnston per la realizzazione del primo capitolo del film.

Una delle tre “copie” è stata venduta nel 2014 per la cifra di 60.800 dollari su eBay.

(Articolo pubblicato da R.N. il 5 ottobre 2020, editato e ripubblicato da R.D.V. il 18 ottobre 2021)

