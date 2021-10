Cotto e Mangiato, ricetta del 18 ottobre 2021: torta di crespelle al grano saraceno

Iniziamo la settimana gastronomica con il botto. Tessa Gelisio ci ha preparato una torta torta crespelle al grano saraceno.

La ricetta

Per gli ingredienti avremo bisogno di:

100 ml di latte

100 ml di gorgonzola

Formaggio grattugiato

200 grammi di farina di grano saraceno

200 grammi di funghi

2 uova

Procedimento

In una padella fai saltare i funghi con olio e aglio. Da quando preparare la crema di formaggio in un pentolino mischiando latte, gorgonzola e formaggio grattugiato. Quando è pronta aggiungila ai funghi. Prepara poi le crespelle mischiando latte farina e uova e cuocere in padella, un mestolo per volta. A questo ppunto in un ruoto basso, prepara i vari strati, partendo dalla crema di funghi, formaggio, crepes e così via. Metti in forno a 180 gradi una ventina di minuti.

