A un metro da te, che malattia ha Will?

Questa sera, su Rai Due, alle ore 21:20, andrà in onda il film “A un metro da te”, uscito nel 2019. La pellicola, diretta dal regista Justin Baldoni (che ha girato l’anno scorso il film “Nuvole”), affronta il dramma di due 17enni, che si conoscono in ospedale ma sono costretti a restare a distanza per non trasmettersi batteri che potrebbero rivelarsi fatali a causa delle loro condizioni di salute.

Nel cast del film troviamo Cole Sprouse, che interpreta Will Newman, e Haley Lu Richardson, che invece recita nel ruolo di Stella Grant. Assieme a loro ci sono anche Moises Arias, Parminder Nagra e Claire Forlani.

La malattia di Stella è chiara fin da subito: la giovane, gravemente affetta da fibrosi cistica, si trova in ospedale perché in attesa di un trapianto ai polmoni. La ragazza segue alla lettera le indicazioni dei medici, che le obbligano a stare ad un metro di distanza da tutte le altre persone per non rischiare di aggravare la propria condizione.

Obblighi che invece non digerisce Will, che pure è affetto da diversi ceppi di infezioni batteriche che peggiorano il suo quadro clinico. Anche Will è infatti affetto da fibrosi cistica ed è ricoverato nello stesso reparto di Stella per sottoporsi ad una cura sperimentale. Tra i due ragazzi nascerà qualcosa di più di una semplice amicizia.

