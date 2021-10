Ecco chi è Fabio Canino, età – carriera e vita privata del giurato di Ballando con le Stelle

Fabio Canino è soprattutto noto per il suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle, ha però alle spalle anche una talentuosa carriera di attore e autore teatrale.

L’attore è nato il 15 agosto 1963 a Firenze, sin da giovanissimo la recitazione era la sua più grande passione. Da ragazzo ha studiato teatro a la Bottega Teatrale di Firenze e poi al Centro di Teatro Attivo di Milano. Dopo il suo debutto in teatro come attore e autore e approdato anche sul grande schermo in Fratelli coltelli di Maurizio Ponzi.

Fabio Canino approdò anche in televisione negli anni Novanta partecipando a Macao nel 1996 e a Le Iene dal 1998 al 2000. Ha vestito anche i panni di conduttore di vari programmi Mediaset come Cronache marziane e Frankenstein e ha lavorato anche in Rai e in radio come speacker.

Nel 2007 è approdato a Ballando con le Stelle nei panni di giurato, un ruolo che lo ha reso sempre più popolare. Nel 2017 ha condotto insieme a Carolina Di Domenico la prima edizione di Diversity Media Awards in onda su Real Time. Per quanto riguarda la sua vita privata, da anni ha pubblicamente dichiarato di essere gay, al momento non sembra essere impegnato sentimentalmente. Fabio Canino sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 19 ottobre 2021 su Rai Uno. Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui