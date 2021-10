Squid Game, quali sono le location dov’è stato girato?

Squid Game è senza ombra di dubbio la serie del momento. Il K-drama, attualmente in programmazione su Netflix, è opera del regista Hwang Dong-hyuk, che è riuscito a realizzare una struttura che tiene gli spettatori incollati allo schermo. Qualche giorno fa è arrivata la notizia che Squid Game ha battuto Bridgerton, diventando così la serie TV più vista di sempre su Netflix.

Come ormai noto, Squid Game è caratterizzata dai sadici giochi mortali per bambini in cui sono chiamati a cimentarsi i protagonisti della serie. Molti dei luoghi che compaiono nei vari episodi possono risultare noti a chi ha una certa conoscenza della Corea del Sud.

In un video su YouTube vengono svelati 19 luoghi “reali” che vengono usati come ambientazioni in Squid Game. Ad esempio viene citata la Sangbonq Station, una stazione ferroviaria di Seul situata nel quartiere di Jungnang-gu, ma anche il mercato del pesce della capitale sudcoreana.

Nella serie compaiono anche alcune torri della città, come la Hanwha Tower (nota come 63 Building, un grattacielo di 60 piani) e la YTN Seoul Tower, una torre alta 236 metri che si trova all’interno del parco Namsan, diventata nel 2012 la prima attrazione turistica di Seul. Vengono poi menzionati anche il fiume Han e la Yangjae Citizen’s Forest Station, una stazione della linea Sinbundang, la metropolitana suburbana automatica gestita dalla Shin Bundang Line Corporation.

Inoltre, un utente di TikTok ha scoperto che l’isola dove si svolge la serie TV è quella di Seungbong-ri, situata nel Mar Giallo, al largo della costa occidentale della Corea del Sud.

