Cotto e Mangiato ricetta del 19 ottobre 2021: cannoli merluzzo e patate

In compagnia di Andrea Mainardi, oggi Tessa ci propone una cicciosa ricetta. Si tratta dei cannoli merluzzo e patate.

La ricetta

Per gli ingredienti abbiamo bisogno di:

Patate

Merluzzo

Acqua profumata (con cannella, chiodi di garofano)

Formaggio grattugiato

Miele e soia

Pancarré

Procedimento

Lessare le patate e mettere da parte. In una pentola fai bollire l’acqua profumata e cala il merluzzo al suo interno e lascia cuocere. Mentre cuoce, prendi il Pancarré stendono bene con un mattarello, arrotola su se stesso (usando i ferri per cannoli) e friggi in olio abbondante. Quando saranno dorati, scola su carta assorbente. Una volta pronto il merluzzo aggiungilo alle patate, con prezzemolo e formaggio grattugiato e schiaccia tutto insieme. Versa il composto in un sac-a-poche e riempi i cannoli. In ultimo prepara una salsina a base di miele e salsa di soia e intingi i cannoli a piacere per mangiarli.

