Ecco chi è Sveva Casati Modignani, dietro lo pseudonimo si nasconde il nome di una nota scrittrice e del defunto marito

Sveva Casati Modignani è uno pseudonimo dietro al quale si nascondono Bice Cairati e il defunto marito Nullo Cantaroni. Quando lui è venuto a mancare nel 2004 lei ha continuato a scrivere e a pubblicare romanzi con lo stesso nome che avevano scelto insieme.

Bice Cairati, nata il 13 luglio 1938 a Milano, appassionata da sempre di scrittura iniziò a scrivere nel 1980 per mantenere vive le memorie private della nonna. Il suo primo romanzo lo ha pubblicato nel 1981 con il titolo Anna dagli occhi verdi, un libro scritto insieme al marito, lui era un giornalista.

In passato, in merito al loro modo in cui scrivevano i loro romanzi, la nota scrittrice aveva detto: “Io ero quella che raccontava, lui quello che rileggeva, criticava, correggeva”. Il marito si ammalò nel 1984, insieme avevano scritto tre romanzi, da quel momento lui collaborò sempre meno agli scritti.

In seguito alla malattia del marito Bice Cairati iniziò a lavorare da sola, ma non cambiò mai lo pseudonimo di Sveva Casati Modignani pensato dall’editor Tiziano Barbieri della casa editrice Sperlin&Kupfer Torriani. Per quanto riguarda la sua vita privata, la scrittrice incontrò il marito nel 1960, rimasero insieme fino a quando lui non morì nel 2004. Bice Cairati sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi 21 ottobre 2021 su Rai Uno. Sara Fonte

