Cotto e Mangiato ricetta 21 ottobre 2021: polpo croccante su crema di ceci

Polpo croccante su crema di ceci. Ecco la ricetta gustosa e leggera che ci propone l’appuntamento quotidiano con Cotto e Mangiato

La ricetta

La ricetta di oggi prevede questi ingredienti:

Polpo

Ceci

Polpa di pomodor

Cipolla

Carota

Aglio e prezzemolo tritato

Curcuma

Procedimento

In un pentolone metti a bollire cipolla carota e Polpo. Intanto da parte in una padella soffriggi olio aglio e prezzemolo tritati e aggiungi per 15 minuti i ceci. Quando saranno pronti scolali, ma nella stessa padella, metti a cuocere olio aglio curcuma e due cucchiai di Polpa di pomodoro. Poi aggiungi i ceci, fai cuocere qualche minuti dopodiché mixa i tutto. Quando il Polpo sarà pronto, taglialo e griglialo. Impiatta il Polpo su letto di crema di ceci.

