GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 11: “Concetto ferma i lavori!!!”

Allora io non accetto che il momento clou della puntata di lunedì sia arrivato all’una di notte, quando il mio unico pensiero ormai era appoggiare la testa sul cuscino! Non accetto che per tre ore ci siamo annoiati e poi alla fine mi esplode la bomba! E non accetto che Signorini stronchi sul nascere ogni dinamica interessate! Durante la nomination, Katia e Carmen hanno dato spettacolo e che ve lo dico a fa, io ho adorato! La Ricciarelli ha nominato Carmen dicendo che è pettegola e che aveva complottato sulle nomination con Jo. Apriti cielo, Carmen che da un mese non si sapeva neanche fosse in casa, è esplosa e ha rinfacciato a Katia tutte le cattiveria dette su chiunque da quando è entrata. Io lo sapevo che la Russo non era la tenerella che voleva farci credere, aspettavo con ansia arrivasse il suo momento ed è arrivato! Non ero così in overdose di trash dal mitico confronto tra Serena Grandi e Corinne Clery

Io comunque lunedì sera ho avuto un dejavu, Miriana con Nicola non vi sembrava la Gregoraci con Pierpaolo? Mancavano solo i pugnetti, sul cuore come messaggio per l’esterno ed era la fotocopia. Palesemente a Miriana non interessa Nicola, gli vuole bene, ma non lo vedrebbe mai al suo fianco, perché allora non allontanarlo del Tutto? Lui si prenderà una grandissima mazzata, e lei farà una figuraccia se non stoppa tutto in tempo. Di profumiere ce ne sono state in ogni edizione del gf, ma in questo caso il ragazzo è troppo fragile a mio avviso, e il gioco non lo trovo divertente. Ma poi io ora voglio sapere chi è questo Bruno, che ha tirato fuori dal cilindro Signorini! Esigo sapere tutti i dettagli , me lo merito visto che sto guardando l’edizione più noiosa della storia!

Altro momento top, Davide accusato di spiare e ascoltare di nascosto, chiuso in bagno le conversazioni del quartetto Fico, Cipriani, Russo e Stephens Me lo immagino che entra guardingo in bagno, pronto a carpire i loro segreti. Numero uno!

Giucas e il suo “Concetto ferma i lavori” rimarranno nella storia del gf solo lui può credere che gli stiano smontando la casa di Cefalù per abusivismo edilizio. Il trio finzione, ormai ho deciso di chiamarlo così, Soleil, Sophie e Gianmaria, hanno avuto il loro blocco in puntata anche ieri. Vorrei far notare ai meno attenti che il teatrino del trio è iniziato, dopo l’aereo arrivato per Sophie che diceva “go Sophie go” . Chissà chi l’ha mandato? Forse l’autore del teatrino? Forse l’uomo con cui erano a cena prima che iniziasse il gf? Misteri così poco misteri che pure mia nonna ha capito di chi si parla

Ero certa che Soleil sarebbe stata la preferita dal pubblico, e con ben il 43% su 4 concorrenti. Sono così antipatici e apatici gli altri da rendere Soleil la star di questa edizione. Ma poi perché anche se sono di più, fare nomination solo con le donne, che stanno reggendo questo gf? Gli uomini non si sa manco se sono in casa, sono veramente dei comodini, e voi mi fate uscire una donna? Ma gli autori dove hanno studiato? Chi gli ha insegnato a fare quel mestiere? Già è un’edizione soporifera,Se poi ci tolgono pure quei pochi che fanno casino, col cavolo che rimaniamo svegli fino all’ una per vedere le liti trash!

Al televoto Raffaella, Carmen e Miriana, io non farei uscire nessuna, per questo non mi esprimerò. Non che mi stiano simpatiche ma almeno portano vita in casa. Va beh ci sentiamo alla prossima, intanto vado a dire Concetto di fermare i lavori! Baci velenosi a tutti

