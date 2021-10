Chi è Rosmy, presunta nuova fiamma di Marracash?

L’indiscrezione di Dagospia ha scatenato la reazione di Rosmy, che è intervenuta sui social in merito al suo presunto flirt con Marracash. Il famoso rapper si sarebbe infatti separato da Elodie, con la dark lady e cantante Rosmy individuata come nuova fiamma dell’artista.

In una Storia pubblicata su Instagram, Rosmy riprende l’articolo di Dagospia aggiungendo come didascalia “Lo scopriremo solo vivendo”, di fatto non confermando ma nemmeno smentendo la voce. Ma chi è Rosmy?

La cantante, nata nel 1986 (il suo vero nome è Rosamaria Tempone, ndr), è l’ultima erede dei Trichitella, famiglia di musicisti e girovaghi di arpa e violino famosa per aver portato a New York e Parigi la tradizione dell’arpa viggianese. Nel 2016 Rosmy è riuscita a vincere il Premio Mia Martini “Nuove Proposte per l’Europa”, mentre due anni dopo l’artista ha conquistato il Premio Lunezia con il singolo “Inutilmente”.

Nel 2019 Rosmy ha poi pubblicato il suo primo disco, che prende il nome di “Universale”, ottenendo un certo riscontro. Da poco tempo la cantante ha rilasciato un nuovo singolo, “Giramondo”.

Oltre alla carriera musicale, Rosmy è attiva anche come attrice teatrale. L’artista ha preso parte a diversi spettacoli e festival, assieme a personaggi di spicco come Moni Ovadia, Fioretta Mari, Francesco di Giacomo e Rodolfo Maltese. Ha partecipato come comparsa anche al video musicale “Parole in circolo” di Marco Mengoni.

