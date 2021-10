Woyzeck in onda su Rai 5

Woyzeck è un dramma di Georg Büchner proposto da RAI 5 in una versione recente. Si tratta tratta una storia che si ispira ad un fatto di cronaca nera dove un uomo di Lipsia, Johann Christian Woyzeck, resta coinvolto nell’omicidio della sua amante.

La storia si plasma su alcune scene tratte dalla vita del soldato Franz Woyzeck. Quest’ultimo ha una compagna Marie (non sono sposati), di cui cerva di occuparsi in tutti i modi, anche perché hanno un figlio insieme. Per racimolare qualche soldo in più, Franz decide di fare da cavia di esperimenti ad un medico, ma in sua assenza Marie lo tradisce con un ufficiale.

Ad irradiare il sospetto in Woyzeck è un suo nemico, fino a quando non becca Marie ed il rivale a tu per tu in un ballo presso una taverna. La sua follia lo spinge a lanciarsi sull’ufficiale, ma infine una voce nelle sue allucinazioni gli dice di uccidere la donna.

Nel cast Lorenzo Gleijeses, Maria Alberta Navello, Stefano Moretti, Fabrizio Martorelli, Diego Casalis, Alessandro Meringolo, Marcella Favilla, Riccardo De Leo

