Cosa sappiamo di Wallah, la “misteriosa” traccia di Ghali per McDonald’s

Negli ultimi tempi Ghali si era attirato non poche critiche ed è per questo che ha voluto rispondere agli haters su Instagram. Ma non è tutto, perché il famoso rapper milanese ha annunciato anche la data di uscita del suo prossimo singolo, che sarà disponibile dal prossimo 29 ottobre in una modalità molto particolare. Ma andiamo per ordine.

Le recenti collaborazioni dell’artista con Benetton e McDonald’s non sono affatto piaciute ad alcuni suoi fan, che hanno accusato il rapper di vendersi alle multinazionali. Ghali ha voluto replicare a questi attacchi tramite Instagram: nelle sue Storie, il cantante afferma che gli haters sono “abbagliati da stro**ate”, aggiungendo una frase fin troppo chiara: “Ovvio che mi vendo, se mi comprate”.

Sempre nelle Storie Instagram, Ghali ha anche annunciato l’uscita di Wallah, il suo nuovo singolo, che è stato diffuso su YouTube con un testo che sembrerebbe in lingua araba. Come fare per comprendere il brano? Basta acquistare un Big Mac da McDonald’s.

I fan possono infatti ascoltare la canzone inquadrando il QR-code sulle copertina che viene consegnata assieme al famoso panino della nota catena di fast-food. “Il nuovo singolo? Lo capisci solo se provi il Big Mac”, afferma Ghali nelle Storie. In arrivo nuove polemiche?

