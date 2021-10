Detto Fatto chiude? L’incredibile indiscrezione

Detto Fatto, condotto su Rai Due da Bianca Guaccero (in precedenza da Caterina Balivo e per una breve parentesi da Serena Rossi), è un programma che prova a fornire soluzioni a problemi che riguardano la salute, la cucina, l’economia domestica, l’arredamento e molto altro ancora.

Nonostante ciò, la Rai starebbe ragionando sull’opportunità di fare a meno di Detto Fatto a partire dalla prossima stagione. Come evidenziato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, infatti, Michele Guardì starebbe studiando un nuovo format per il prossimo anno, che andrebbe a prendere proprio il posto di Detto Fatto. Un cambio della guardia che si concretizzerebbe a settembre 2022, almeno stando alla voce riportata da Oggi.

Sempre il noto settimanale sottolinea come Guardì avrebbe già individuato la figura adatta per condurre questo nuovo format: si tratterebbe di una donna, attualmente sotto contratto con Mediaset.

Ma perché i vertici Rai non sono più convinti su Detto Fatto, tanto da non confermarlo? Prima di tutto la trasmissione è interessata da una crisi di ascolti, anche se questo andamento deficitario pare riguardare un po’ tutta la programmazione di Rai Due.

In più, non si può certo dimenticare la valanga di polemiche che ha travolto lo scorso anno Detto Fatto per via del “tutorial della spesa”, la spiegazione di come procedere agli acquisti dei prodotti nel supermercato con minigonna e tacco a spillo. Le fortissime critiche provocarono anche una sospensione temporanea del programma.

