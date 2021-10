Chi è Pinuccia di Uomini e Donne? Ecco cosa sappiamo di lei

Tra i personaggi più interessanti della nuova stagione di Uomini e Donne c’è sicuramente Pinuccia, una donna talmente sveglia e dinamica da riuscire già ad accaparrarsi le simpatie del pubblico in studio e dei telespettatori.

Nonostante i suoi 78 anni, Pinuccia ha accettato di buon grado il ruolo di dama del programma condotto da Maria De Filippi e sembra prontissima ad innamorarsi.

La vita, per lei, non è stata semplice fin dall’inizio. All’età di 4 anni Pinuccia Della Giovanna – nata a Vigevano – ha perso la mamma, come ha raccontato lei stessa nel suo video di presentazione: un evento traumatico, che l’ha costretta a crescere con le suore in orfanotrofio. Ha conosciuto il suo futuro marito mentre lavorava in fabbrica come impiegata. Purtroppo, nel 2018 il suo amato compagno è venuto a mancare, stroncato da un tumore.

Dalla loro unione sono nati due figli, e oggi Pinuccia è anche nonna di due nipotini e bisnonna di Ryan, bimbo di due anni. Nel corso della sua vita, Pinuccia Della Giovanna ha lavorato anche come infermiera.

Pinuccia non ha un account Instagram, ma nonostante ciò è diventata rapidamente un personaggio di Uomini e Donne, grazie alla determinazione, all’allegria e alla gioia di vivere che riesce sempre ad emanare.

