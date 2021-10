GF Vip, Marzano parla di Sorge e della finta aggressione omofoba Iconize: “E’ complice”

L’influencer Deianira Marzano ha fatto alcune rivelazioni choc su Soleil Sorge riguardo la finta aggressione omofoba con Iconize

Poche ore fa, proprio durante la messa in onda della puntata GF Vip 6, Deianira Marzano ha fatto alcune rivelazioni choc su Soleil Sorge, attualmente reclusa nella casa. In particolare, l’esperta di gossip ha dichiarato di aver trovato un audio che sbugiarda la gieffina sulla storia della finta aggressione omofoba con Iconize. L’anno scorso, infatti, Marco Ferrero, in arte Iconize aveva raccontato di essere stato picchiato mentre era in strada a Milano. A svelare l’inganno, è stata la stessa Soleil che a Pomeriggio 5 ha rivelato che l’ex amico si era semplicemente colpito con un surgelato. Un’orrenda vicenda che ha visto Marco perdere tantissimi followers, nonostante si fosse scusato più volte con il pubblico.

A quanto pare, però, la verità svelata dalla Marzano sarebbe un’altra: sarebbe Soleil complice della finta aggressione per guadagnare visibilità e ospitate in tv. “Sette mesi fa ho ascoltato un audio di Marco con Soleil complice su tutto quello che è accaduto, lei gli dava anche delle direttive, questo vocale è chiarissimo” ha spiegato l’influencer partenopea furiosa tramite Instagram Stories. “Marco nonostante tutto ha fatto l’amico anche quando lei si andava a fare le puntate da Barbara. Nonostante abbia sbagliato e l’abbia riconosciuto non l’ha infangata. Soleil è completamente diversa da quello che sta domostrando agli altri, lei è la regista e sceonografa di quella messa in scena” ha poi aggiunto Marzano.

Infine, l’esperta di gossip ha accusato Soleil di essere una persona falsa, poiché apparirebbe diversa da come sarebbe in realtà. Insomma, cosa accadrà e come replicherà Sorge a tali accuse?

