L’Eredità 24 ottobre, Michele non indovina la parola alla Ghigliottina

Nella puntatao di domenica 24 ottobre 2021 il nuovo campione è Michele, laureato in filosofia che si occupa di progetti europei riguardanti i rifugiati.

Il nuovo campione è giunto al gioco finale della Ghigliottina con 160 000 mila euro, ma che sono diventati 20 000 euro a causa di tre dimezzamenti.

Le parole indizio scelte in questa puntata dagli autori sono le seguenti:

basso

esercizio

Rai

San Francesco

Oh Oh

La parola invece scelta da Michele è stata strumento, poiché la collegava a basso.

Il termine corretto invece è cavallo.

A quel punto, Flavio Insinna ha aiutato il ragazzo, indizzandolo verso la parola giusta scelta dagli autori citando il cavallo basso dei pantaloni.

In viale mazzini davanti la sede della Rai, c’è una statua raffigurante un cavallo, simbolo della rete televisiva.

Oh Oh cavallo, citazione del brano Samarcanda del cantautore Roberto Vecchioni.

San Francesco, si collega con l’antico proverbio “andare con il cavallo di San Francesco” inteso come andare a piedi.

E infine esercizio a cavallo in palestra come attività in ginnastica.

