Chi è Paolo Galimberti, compagno del conduttore Alfonso Signorini?

Ecco chi è il compagno (da 19 anni) del giornalista e conduttore Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è stato ospitato da Silvia Toffanin a Verissimo, programma in onda sabato e domenica su Canale 5. Il giornalista e conduttore del GF Vip 6 si è raccontato a 360 gradi, parlando anche della sua vita sentimentale, da sempre rimasta molto segreta. Signorini ha svelato che c’è un uomo che ama da ormai 19 anni, Paolo Galimberti.

Nato a Giussano nel 1968, Paolo Galimberti è un politico ed è stato eletto al Senato con il Popolo della Libertà dopo una carriera imprenditoriale e come socio con la famiglia Euronics. Poi ha aderito a Forza Italia, di cui è diventato tesoriere e vice presidente in Lombardia. E’ omosessuale dichiarato ed è stato un esempio per l’attuale compagno Alfonoso Signorini. Quest’ultimo infatti non aveva mai trovato il coraggio di fare coming out prima dei 28 anni. Stando a quanto rivelato da Dagospia, i due avrebbero convissuto nello stesso appartamento, in Piazza Diaz a Milano.

Oggi, Signorini ha raccontato un aneddoto molto commovente sul suo Paolo e sua madre a Verissimo: “A volte io e Paolo litighiamo in modo furibondo e non ci sentiamo, ma ricordo sempre un gesto che ha fatto mia mamma. A mia mamma piaceva molto Paolo. Il giorno in cui se n’è andata, prima di morire, chiese alla sua badante di aiutarla ad indossare una maglietta che le aveva regalato Paolo. Se n’è andata con la sua maglietta addosso”

