Manon di Massenet, in onda su Rai 5

Nella domenica mattina di Rai 5 viene proposta un’opera pietra miliare del teatro. Si retta della Manon di Massenet, mandata in onda nella storica edizione del 1955. A dirigere l’orchestra il maestro Alfredo Simonetto.

La trama si concentra sull’amore struggente che il giovane Des Grieux prova per la bella Manon. Purtroppo la loro fuga di passione si tramutare ben presto in qualcosa di orrido e negativo. Il troppo amore per il denaro spingerà la donna a tradire il suo amato, finché le troppe peripezie e il troppo egoismo la condurranno sulla strada della morte.

Sul palco vedremo Rosanna Carteri insieme a Sandra Ballinari, Raimonda Stamerra. E poi ancora Jolanda Torriani, Maria Luisa Malacchi, Nicola Filacuridi, Mario Borriello. Regia di Silverio Blasi

