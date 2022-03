L’Eredità 21 marzo 2022, prima ghigliottina per la professoressa Giulia: ecco com’è andata

Nella puntata di quest’oggi – 21 marzo 2022 – abbiamo visto arrivare al gioco finale de L’Eredità una nuova campionessa, la professoressa Giulia.

La campionessa, alla sua prima ghigliottina, s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 26.250 euro dopo i canonici dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Gioco

Trovare

Pioniere

Gambe

Un’ora.

La neo-campionessa ha così scritto questa prima volta la parola: Oro.

Una parola a dir poco poco convincente (sebbene dal canto suo la professoressa non abbia mostrato alcuna titubanza) ed effettivamente non era Oro la parola scelta dagli autori ma Spazio.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna (che ha dato come parola bonus Odissea – cui è facile associare al volo la parola Spazio):

Spazio Gioco, come ad esempio fuori da un ristorante – un’area dedicata ai bambini.

Trvare Spazio, a casa come da qualche parte (per esempio in una squadra di calcio).

Pioniere dello Spazio, come i primi astronauti.

Lo Spazio per le gambe, citazione verdoniana che vi proponiamo in coda.

Nello Spazio di Un’ora, “più o meno il tempo de L’Eredità”.

