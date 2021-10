Chi è Brian Perri, marito di Elisabetta Canalis?

Cenni biografici su Brian Perri, marito di Elisabetta Canalis.

Dal 2013, Elisabetta Canalis e Brian Perri formano una delle coppie più belle dello star system italiano e americano. Recentemente si era parlato di una presunta crisi della coppia che ha immediatamente messo a tacere le malelingue sui social. Ma chi è Brian, marito di Elisabetta dal 2014? Conosciamolo meglio…

Brian Perri è nato a Pittsburgh, l’11 dicembre 1967. Ha origini calabresi da parte del padre e francesi da parte della madre. La sua è una famiglia molto numerosa che conta 12 fratelli e 27 nipoti. Da sempre lontano dal mondo dello spettacolo, Brian è uno stimato chirurgo che si è laureato in Medicina all’”Allegheny College”, per poi specializzarsi in ortopedia al “Lake Erie College” e conseguire un Master in neurologia all’”Università di Hartford”. Attualmente lavora al Cedars-Sinai Medical Center di West Hollywood come chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative ed è inoltre attualmente coinvolto nello sviluppo di tecniche innovative di chirurgia vertebrale mini-invasiva.

Nel 2013, ad un party a Los Angeles, conosce Elisabetta Canalis. Sei mesi dopo la loro conoscenza, i due sono convolati a nozze in Sardegna,, ad Alghero, terra natale di Elisabetta, nella cattedrale di Santa Maria Immacolata. Dal loro amore, nel 2015, è nata la figlia Skyler Eva.

Maria Rita Gagliardi

